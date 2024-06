Sabato 1 Giugno 2024, 10:40

PERUGIA - Una richiesta di amicizia. O un'aggiunta, per dirla come i più giovani che usano i social. La curiosità di vedere il profilo, qualche messaggio per entrare in confidenza e via col gioco della conoscenza e della seduzione. Tipico di un'era in cui le relazioni ormai spesso iniziano con una “aggiunta" e finiscono con una “bannata" sui social. Quando va bene. Perché ora invece si può anche finire senza soldi.

Giorgio, nome fantasia, è un 24enne perugino diventato infatti improvvisamente vittima della parte criminale di questo meccanismo. Il ragazzo, dipendente di un’azienda cittadina, qualche mese fa entra in contatto con una ragazza. «Mi arriva la notifica che mi stava seguendo sui social – racconta –, insomma che mi aveva aggiunto. Guardo il profilo e penso: beh, non male. Le mando un messaggio». Un farsi avanti cui la giovane risponde poco dopo. Inizia così uno scambio di battute e complimenti che porta velocemente a far intravedere la possibilità di un incontro piccante. Non dal vivo, ma attraverso una videochiamata su una chat privata di Telegram cui viene indirizzato. L'eccitazione però è destinata a durare poco. Il tempo di vedersi reinviare le foto in cui sono chiaramente visibili il suo viso e le sue parti intime. Tutto corredato da un messaggio in cui si dice che quelle immagini compromettenti (frame scattati nel corso della chat a luci rosse) saranno inviate alla sua azienda e anche a familiari e amici. «Mi è crollato il mondo addosso – ricorda Giorgio – e l'unica cosa che mi è sembrata da fare è stato pagare, seguendo le indicazioni che mi erano state fornite, i 1000 euro iniziali che mi venivano richiesti. Pensavo fosse finita, invece…».

Invece poco dopo la ragazza, o la banda che gestisce questi profili, si rimanifesta: altri mille euro. «Ho un buono stipendio e sono single – dice il ragazzo - ho pensato subito a pagare ancora. Le mie speranze sono però crollate quando, qualche settimana dopo, da quel maledetto profilo mi è arrivata la richiesta di altri 2.500 euro. Le minacce di rendere note queste foto però hanno fatto ancora una volta la differenza, e mi sono trovato nuovamente a pagare. In pratica, se ne è andata in fumo quasi la totalità di tre mesi di stipendio. Ma la paura di essere svergognato è stata più forte».

La situazione arriva a un punto di svolta qualche settimana fa, quando all'ennesima richiesta di soldi Giorgio reagisce come «avrei probabilmente dovuto fare fin da subito: denunciando tutto alle forze dell'ordine». Quella denuncia ha posto magicamente fine alle richieste di denaro. E se non sarà facile riprendersi gli oltre quattromila euro pagati, la sensazione di essere libero dal giogo non ha prezzo. Certo, non c’è la matematica certezza che nessuno torni a farsi vivo, ma è chiaro come denunciare queste estorsioni di cui si è vittima sia l'unico modo per riuscire a liberarsi di questi aguzzini online.

«Nonostante la paura di fare una figuraccia, per me alla fine rendere nota la mia storia non è particolarmente grave – conclude Giorgio-. Ma penso a chi ha famiglia, figli, la paura di essere svergognati per un attimo di debolezza deve essere un qualcosa di terrificante».

E infatti è proprio questo il segreto del successo dei criminali specializzati in sextortion, cioè le estorsioni a sfondo sessuale sui social. E se fino a qualche tempo fa il fenomeno si fermava alla deriva di qualche ex che non accetta l'abbandono o qualche “over" non molto esperto di internet, ora sempre di più riguarda una fascia d'età fra i 20 e i 30 anni, con punte anche tra gli adolescenti. Con un sommerso di persone che pagano fin che possono purché non si sappia nulla.