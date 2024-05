Perugia, la Bartoccini Fortinfissi fa ancora festa: le ragazze della School Volley battono Bastia e fanno il salto in serie B2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Continua l’onda del successo in casa Bartoccini Fortinfissi: le ragazze della School Volley Perugia hanno conquistato la promozione in B2. Il successo del gruppo guidato dai coach Tomas Ciofetta ed Eleonora Bartoccini è arrivato mercoledì sera al termine del secondo faccia a faccia contro la Abita Infissi Bastia (3-2 il finale, parziali 25-19 21-25 16-25 25-17 15-11), già battuta in quattro set in gara 1 disputata qualche giorno fa a Pierantonio. Si è rivelata decisiva gara 2, acceso confronto giocato al PalaBarton dove le perugine sono state brave a chiudere la serie che vale appunto la promozione in serie B2. Un colpo maturato in rimonta: la squadra di casa ha fatto suo il primo parziale, poi c’è stato l’exploit delle ospiti. Ma alla fine è arrivato il ribaltone della School Volley, festeggiato dai mille sugli spalti dell’impianto di Pian di Massiano, dove la pallavolo cittadina continua a regalare grandi soddisfazioni a tutti i livelli.È Bastia che sembra prendere il comando delle operazioni, De Santis dai nove metri riavvicina le sue compagne (7-8), Gierek prova a riallungare (11-13). Il contro break è imperioso con Martinelli che divide (20-15) e Borzetta chiude. Si riparte e Ceccarelli arpiona una fast difficile (7-5), ma soffrono ora in ricezione le padrone di casa. Nofri Onofri con un ace pareggia (9-9) ed è Pero a salire in cattedra prima con una fast e subito dopo mette a terra una freeball (15-16). È la svolta del secondo set, Bastia riporta in parità l’incontro e si riparte. Ancora le ospiti in mostra con una fase muro che non regala nulla (12-16), Zampini angola molto bene un pallonetto (14-21), non c’è reazione tra le fila locali ed ora Perugia si ritrova sotto. Quarta frazione, due errori consecutivi in attacco delle bastiole rompono la parità (14-12). Martinelli colpisce dalla banda (17-12) e sarà sempre lei a mettere a terra il venticinquesimo punto. Si decide tutto al tie-break, Turini da posto due (6-2) crea il gap che verrà mantenuto e spetterà a Ceccarelli in fast far partire la festa.Le ragazze di coach Michele Cacciatore ci hanno provato ad arrivare a gara 3, hanno opposto una strenua resistenza, sono andate in vantaggio per 2-1, ma hanno poi pagato nel finale lo sforzo e nulla hanno potuto contro il ritorno delle perugine. Per le atlete in maglia arancio, le premesse in questa stagione di serie C non erano state delle migliori. Un cambio di allenatore in corsa, un terzo posto maturato a due giornate dal termine e soprattutto una squadra che si è formata strada facendo a causa di alcuni infortuni.La formazione della School Volley, fresca di titolo: Gallina, Turini, Ceccarelli, De Santis, Borzetta, Martinelli, Mannelli(L), Sasso, Giambi, Baldicchi, Pappalardo, Urbani(L), Busti. Questa invece la formazione di Bastia: Nofri Onofri, Torrisi, Pero, Zampini, Musino o Mussini, Gierek, Rota(L), Mazzasette, Faloci, Spacci, Cherubini, Coraggi.Intanto dal fronte prima squadra c’è una novità: il vice allenatore della Bartoccini Fortinfissi Perugia Guido Marangi è stato inserito nello staff tecnico della Nazionale Juniores. Sarà il terzo allenatore della selezione under 20 che disputerà il campionato Europeo tra Irlanda e Bulgaria dal 5 al 17 agosto. «Un’esperienza unica», ha detto subito dopo il conferimento dell’incarico. L’Italia è nel girone con Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Serbia e Ucraina.