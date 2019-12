Il Perugia va ko contro il Venezia: Montalto giustizia ancora il Grifo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Adriano Montalto è la bestia nera del Grifo. L'attaccante ex Ternana stavolta è andato in rete al 25', al Curi, con la maglia del Venezia, mettendo a segno il gol partita: Perugia 0 - Venezia 1. Così per la truppa di Oddo sarà un fine anno amarissimo. Montalto, proprio lui, l'attaccante "tagliagola" quello del derby di due stagioni fa che al Curi ne segnò tre regalando alle Fere, poi retrocesse, almeno la soddisfazione di battere i cugini.Il bilancio per il Perugia è pessimo, non solo la sconfitta e l'ennesima occasione mancata, ma due rossi che pesano: Rosi è stato spedito negli spogliatoi al 61' per fallo su Maleh e come se non bastasse il bomber Iemmello ha rimediato il cartellino più pesante al 6' minuto di recupero per proteste.Il Perugia un po' incerottato (Falasco al centro della difesa per Gyomber e Nzita terzino, e Dragomir trequartista) cade dunque contro una squadra che non vinceva da sei giornate, il palo di Melchiorri aumenta solo la rabbia.