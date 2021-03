Perugia ko contro la capolista Padova: 1-0

PADOVA - Missione fallita. Il Perugia cade contro la capolista Padova. Finisce 1-0. A decidere il big match è una rete dall'attaccante Marco Firenze messa a segno al 28' della ripresa. La giornata si mette subito male per il Grifo: al pronti-via Caserta perde Falzerano per infortunio, poi quando il matche sembrava destinato a chiudersi senza reti è arrivato il colpo del ko: cross di Germano, sponda di Della Latta e correzione in rete di Firenze. Inutili 5' dopo i tre cambi contemporanei, il finale è 1-0 per il Padova.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Saber (95' Pelagatti), Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Firenze (81' Kresic). A disp: Dini, Kresic, Andelkovic, Pelegatti, Vasic, Hallfredsson, Mandorlini, Jelenic, Paponi, Santini, Biasci, Cissè. All. Longo

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli (78' Murano); Kouan (53' Moscati), Burrai, Sounas (78' Di Noia); Elia, Melchiorri (78' Bianchimano), Falzerano (8' Minesso). A disp: Minelli, Bocci, Monaco, Crialese, Vanbaleghem, Vano. All. Caserta

ARBITRO: Colombo di Como.

RETI: 28'st Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA