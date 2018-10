Perugia, investito mentre passeggia in via Manuali

PERUGIA - Un uomo è stato investito nel primo pomeriggio di domenica mentre stava passeggiando lungo via Manuali, una traversa di via XIV Settembre, a ridosso del centro storico. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sono gravissime ma comunque è stato richiesto un intervento del 118: l'uomo è stato portato al pronto soccorso con l'ambulanza, in codice giallo.



Sulle cause dell'investimento sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA