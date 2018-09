PERUGIA - Un bambino di cinque anni è stato investito venerdì mattina a Ponte San Giovanni in via Cestellini. Sul posto un' ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale. Le condizioni non sono gravi, il bambino è stato portato al Pronto Socorso dove è rimasto in osservazione, ma le sue condizioni non preoccupano i medici. Logica la paura d parte dei familiari e anche dell'automobilista che lo ha investito. © RIPRODUZIONE RISERVATA