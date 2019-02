Perugia, investe e quasi uccide un uomo

PERUGIA - Caccia al pirata della strada. Caccia all'uomo sul furgone che poco dopo le 18 di lunedì ha investito e quasi ammazzato un cinquantenne che stava attraversando la strada lungo via San Costanzo, nelle vicinanze della facoltà di Veterinaria.



L'uomo nell'impatto con il furgone è rimasto ferito in maniera seria ma è rimasto cosciente ed ha potuto così raccontare ai soccorritori quanto gli è accaduto: quei terribili secondi in cui si è visto arrivare addosso il furgone, lo scontro e poi la fuga del conducente del mezzo senza fermarsi a prestare soccorso. Il cinquantenne è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso.



Sul posto, oltre al personale medico sanitario del 118, anche vigili del fuoco e polizia municipale. Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA