Perugia, inseguimento "live" sui social: «Li hanno presi, bravi»

PERUGIA - Un inseguimento che ha tenuto sveglie parecchie persone tra Santa Sabina, Ellera e San Mariano e che si è concluso proprio nel quartiere a cavallo tra i comuni di Perugia e Corciano. Un inseguimento raccontato praticamente dal vivo sui social network, con residenti che si chiedevano il motivo delle sirene e delle auto a tutta velocità e qualcuno che pochi minuti dopo ha dato una ricostruzione di quanto avvenuto.Il tutto scatta poco dopo la mezzanotte di sabato. Molti residenti sentono distintamente il suono delle sirene e si chiedono cosa stia succedendo. La risposta arriva qualche minuto dopo: «I carabinieri hanno inseguito e fermato una macchina». Dai tanti post che si susseguono è possibile ricostruire anche la traiettoria dell'inseguimento: dalla zona tra Santa Sabina e il centro Quattrotorri, l'auto in fuga si dirige a tutta velocità verso San Mariano per "salire" verso la parte alta e la zona del Castello. Proprio in quella zona, all'altezza di via del Pozzo, i carabinieri di Corciano e i colleghi del Radiomobile di Perugia riescono a bloccare l'auto. «Li hanno presi, bene così» conferma qualcun altro sempre via social.Tutto confermato qualche ora dopo dall'Arma: l'inseguimento, il fermo dell'auto e il conducente portato al comando di via Ruggia per tutti gli accertamenti del caso. Da segnalare come negli ultimi tempi proprio lungo la direttrice che va da San Mariano a Strozzacapponi, Castel del Piano e Pila si sono registrati diversi furti in abitazione. Per questo motivo i carabinieri nella zona, attraverso soprattutto le stazioni di Corciano e Castel del Piano, hanno intensificato i controlli notturni.