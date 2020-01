Perugia, insegue il ladro e recupera la borsa dopo la spaccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Vede una borsa, capisce che è quella che gli hanno rubato dalla sua auto, insegue il balordo, recupera la borsa, ma i ladruncolo fugge. Non solo. Pare che chi, sabato mattina, si è lanciato a difendere quello che gli era stato rubato dall’auto parcheggiata dopo che il vetro era finito in frantumi, si è trovato per le mani anche una bottiglia di Sagrantino che il ladro aveva rubato qualche minuto prima.L’avventura è capitata sabato mattina verso le 11,30 a un residente di via XX Settembre.L’uomo ha riconosciuto la sua borsa sotto braccio a un ragazzo di colore che indossava una giacca vedre ed è inziato l’insegumento. Breve tant’è che il proprietario della borsa e dell’auto spaccata ha placcato l’autore del furto nel giro di pochi secondi. L’uomo ha recuperato il bottino (compresa la bottiglia di vino), ma del balordo nessuna traccia visto che è riuscito a fuggire lungo via XX Settembre.Sul posto, qualche minuto dopo, è arrivata una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti di rito. Non è escluso che le telecamere di sicurezza della zona posano aiutare a risalire all’identità di chi ha tentato il furto.Sul fronte della sicurezza i residenti di via XX Settembre e dintorni grazie all’impegno dell’associazione “Il profumo dei Tigli” hanno raccolto fondi che hanno permesso di istallare telecamere in via Goffredo Mameli.