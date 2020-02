Perugia, ingoia cocaina per un valore di 25mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nuova operazione antidroga per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia. I finanzieri hanno arrestato un nigeriano, appena sceso da un pullman al terminal di piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano.Nel corso di un controllo dei passeggeri in arrivo nel capoluogo umbro con una linea extraurbana proveniente da Milano, i militari hanno focalizzato l’attenzione sull’uomo, insospettiti dal suo atteggiamento visibilmente nervoso. Da una sommaria ispezione personale, il nigeriano è risultato tuttavia non detenere nulla di illegale, ma il suo comportamento ha continuato ad essere particolarmente anomalo, manifestando irrequietezza e irritazione.E' stato deciso di sottoporlo a esami radiografici in pronto soccorso, il cui esito ha confermato l’intuito dei militari, in quanto sono stati individuati, nel corpo del nigeriano, 7 ovuli contenenti circa 100 grammi di cocaina, che, considerato l’elevato grado di purezza, avrebbe fruttato, ceduta al dettaglio, circa 25mila euro. L’uomo, quindi, è stato arrestato.