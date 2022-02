Lunedì 28 Febbraio 2022, 10:24

PERUGIA Anche se di nome fa Infernaccio, non è detto debba essere un inferno. Specie se lungo due chilometri di strada ci vivono famiglie e proprietari di terreni che hanno tutto l’interesse a rendere la zona non solo vivibile per loro, ma anche a farla diventare un piccolo quanto piacevole “percorso verde” per i perugini. E se, ulteriormente, per fare tutto ciò non serva che qualche centinaio di euro (che loro sono disposti ad investire), qualche mezzo del Comune a dare la necessaria mano e accorgimenti per evitare che qualunque incivile prenda e scarichi rifiuti di qualsiasi tipo. Anche potenzialmente pericolosi.

Perché Strada dell’Infernaccio «non è una discarica» e perché il fondo stradale necessita di un’immediata rimessa a punto. Una strada sterrata in cui sono presenti una quantità impressionante di buche «con le auto sempre a rischio danneggiamento» e che per rimettere a posto i residenti sono pronti ad acquistare e fornire la terra necessaria affinché un mezzo del Comune possa batterla adeguatamente e «riportarla transitabile per evitare che le auto si impantanino tra fango e buche d’inverno o che d’estate si alzi continuamente una polvere irrespirabile». Gian Mario Ciglioni, Sergio Brunori e Gian Mario Moscariello stanno seguendo la cosa in prima persona. «Lo scorso settembre abbiamo presentato una richiesta agli uffici comunali per fornire uomini e mezzi d’opera per i lavori di manutenzione di Strada dell’Infernaccio – raccontano -. Lavori che dovevano essere svolti già da prima ma che l’arrivo del Covid ci hanno spiegato ha fatto slittare. Stiamo parlando di una strada privata ad uso pubblico, con un passaggio quotidiano notevole di auto e mezzi extra rispetto alle persone residenti e proprietarie di immobili che impone una soluzione. Anche perché con il prossimo arrivo della nuova sede della clinica Lami il traffico sarà destinato ad aumentare. E’ necessario e non più procrastinabile il rifacimento della sede stradale, e per questo siamo pronti a fornire i materiali ma è necessario che il Comune invii un mezzo e qualche operaio. Così come è altrettanto necessaria la risagomatura di cunette di scolo per la raccolta dell’acqua piovana e la sitstemazione di cigli e scarpate. Ci è stato detto che entro l’anno verranno fatti i lavori, ma non è possibile far passare troppo tempo ulteriormente».

Ma c’è di più. Oltre le buche giganti c’è l’assalto continui di incivili che scambiano Strada dell’Infernaccio per una discarica a cielo aperto. «E’ un continuo – dicono – arrivano e scaricano senza alcun controllo e rispetto. Alcune buste di immondizia e rifiuti stanno arrivando pericolosamente vicino alla linea ferroviaria che passa qui sotto. C’è di tutto: copertoni, cartoni di ogni genere ma anche frigoriferi e pezzi di cucine». E anche delle buste chiuse con un inquietante cartello a firma Gesenu: «Materiale non conforme in fase di caratterizzazione». Peccato, dicono, «che questa fase di caratterizzazione vada avanti da parecchio tempo e il timore che si tratti di rifiuti pericolosi c’è. Servono foto trappole per incastrare questi balordi».