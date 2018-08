Perugia, torna l'incubo spaccate in centro. Colpito negozio storico

PERUGIA - Torna l'incubo delle spaccate in centro storico. Un fenomeno che periodicamente colpisce l'acropoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato preso di mira un negozio storico dell'acropoli: la sartoria Lemmi in via Marconi.



Secondo quanto si apprende, uno o più banditi avrebbero utilizzato un oggetto pesante per fare un buco (come si vede nella foto) alla vetrina della sartoria e poter entrare. Un raid durato sicuramente pochi istanti ma che avrebbe permesso comunque di portar via un bottino consistente, visto il valore degli abiti all'interno. Sembra essere stato assaltato anche il fondo cassa.



Sul posto la polizia per tutti i rilievi del caso.

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



