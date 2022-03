Mercoledì 30 Marzo 2022, 07:18

Oltre i soldi. Oltre il valore economico. I furti il più delle volte si portano dietro il venire a mancare, per chi li subisce, di un valore molto più importante: quello affettivo. Che diventa spesso il rammarico maggiore, perché un oggetto in casa o nella propria disponibilità ha una storia, custodisce la memoria di qualcosa di speciale, è un ricordo che si ravviva ogni volta che lo si guarda o che lo si indossa.

Esattamente quanto accaduto a una coppia di settantenni, marito e moglie, che vivono in una delle zone della città maggiormente battuta dalle bande dei ladri fin dall’estate e che sostanzialmente coincide con il territorio della parrocchia di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino: oltre quindicimila persone da mesi alle prese, assieme ai “vicini di casa” di San Sisto, da tanto tempo con le incursioni dei ladri.

Tra gli appartamenti visitati e purtroppo messi a soqquadro proprio quello dei due coniugi, che nell’inventario di quanto loro portato via durante il furto qualche settimana fa in loro assenza hanno dovuto mettere anche le fedi nuziali: la perdita peggiore, tra gli oggetti rubati, soprattutto per quel valore affettivo di cui si diceva. Passato lo choc, messo da parte il dispiacere, moglie e marito hanno deciso di reagire non dandola vinta ai ladri e così sono andati da un orafo per farsi rifare le due fedi esattamente come quelle originali. Ma hanno fatto di più. Si sono messi in contatto con la parrocchia e qualche giorno fa don Antonio Paoletti li ha benedetti, nel senso che ha nuovamente consacrato le due fedi e la loro unione a prova di ladro.

L’ALLERTA

Lieto fine di una brutta storia, ma purtroppo la situazione sul versante furti pare essere ancora d’allerta. Qualche settimana fa proprio al “quartier generale” della parrocchia, a Ponte della Pietra, i ladri hanno portato via migliaia d’euro tra televisore, computer e altri oggetti hi-tech utilizzati per le varie attività dell’oratorio e parrocchiali. Addirittura, qualche giorno il furto denunciato ai carabinieri e segnalato su facebook, i balordi erano stati riconosciuti in via Settevalli (le loro facce durante il furto sono state immortalate dalle telecamere di sicurezza) ma sono riusciti a dileguarsi.

Ma quello dei furti è un problema che nell’area continua ad essere segnalato e proprio tra Prepo, Ponte della Pietra e Casenuove i residenti si invitano l’un l’altro (nei luoghi di ritrovo o nelle chat di quartiere) alla massima cautela e attenzione dal momento che le incursioni da parte dei ladri sarebbero ancora attive. Di più, la strada racconta come probabilmente i raid possano avere due diverse matrici: una banda di ladri di professione da un alto e dall’altro alcuni tossicodipendenti della zona, responsabili di spaccate e furti meno organizzati