PERUGIA - L'incubo continua. Quello delle auto incendiate nella notte, con le fiamme che distruggono la macchina di turno sotto gli occhi impotenti dei proprietari e con la paura degli altri condomini che le fiamme possano arrivare fino alle case.E' successo inizialmente nella zona di Fontivegge, fino a Case Bruciate e Madonna Alta, poi l'allerta si è spostata in centro: ora, dopo l'arresto qualche giorno fa della piromane di 34 anni ritenuta responsabile dell'incendio di almeno dieci auto, l'allarme suona in via Chiusi, tra via Settevalli e Ponte della Pietra: sono le 5.45 di domenica mattina quando arriva la telefonata al centralino della sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. Nel parcheggio di un condominio c'è un'auto, un'utilitaria, che sta andando a fuoco. Immediato l'intervento dei pompieri: in pochi secondi l'incendio viene spento, ma la macchina è completamente distrutta.Accertamenti in corso per stabilire le cause dell'incendio, e non si esclude la natura dolosa.