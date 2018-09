Perugia, incredibile: lancia stendibiancheria e ventilatore dalla finestra e prova a negare, denunciato un cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - I poliziotti della Volante di Perugia sono intervenuti nel centro storico di Perugia a seguito di una segnalazione, pervenuta al 113, di un uomo che aveva lanciato degli oggetti dalla finestra. Giunti sul posto gli agenti constatavano, in strada, la presenza di uno stendibiancheria e di una scatola con all’interno un ventilatore. Grazie al racconto della richiedente l’intervento e di alcuni residenti nella zona, i poliziotti riuscivano a rintracciare l’appartamento interessato, abitato da un 24enne cinese in regola con le norme sul soggiorno, lì residente. Il giovane, inizialmente, si è finto sbalordito per le contestazioni mossegli dagli agenti ma, messo alle strette, non ha potuto far altro che ammettere di essere l’autore del “lancio” di oggetti dal balcone della sua abitazione, di cui si voleva disfare. Il 24enne è stato denunciato a piede libero per getto di cose pericolose.