Perugia, incidente sul Raccordo. Traffico blocato all'altezza dello svincolo di Olmo

Lungo il Raccordo Autostradale Perugia-Bettolle il traffico è bloccato in corrispondenza del chilometro 49 all'altezza dello svincolo per Olmo-Perugia, in direzione di Perugia, a causa di un incidente. L'incidente, secondo quando informa una nota dell'Anas, ha coinvolto un furgone ed un’autovettura. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità sul posto e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Il blocco sul Racccordo sta creando problemi anche sulla viabilità interna.

