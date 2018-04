Perugia, incidente sul Raccordo caos e code per chilometri

PERUGIA _ Giovedì intorno si è verificato a Perugia un incidente nella galleria di Madonna alta, direzione Firenze. A seguito di tamponamento, una delle due vetture coinvolte si è ribaltata. C'è un ferito lieve. Sul postovigili del fuoco, polizia stradale e 118. Lunghe code in ingreso a Perugia sul Raccordo e sul tratto della E45 fino a Collestrada, ma rallentamenti anche sulla E45 all'altezza dello svincolo di Monteblello. Ripercussioni sulla viabilità interna lungo la strada dei Loggi, a Ponte San Giovanni, della Pallotta e nella zona di via Palermo dove è intervenuta per snellire il traffico una pattuglia della poliza municipale.

