Perugia, incidente con la moto sulla Pievaiola: muore donna di 46 anni

PERUGIA - Una donna di 46 anni è morta nel primo pomeriggio di lunedì a causa di un incidente in moto, avvenuto lungo la Pievaiola all'altezza del bivio per Solomeo. Sul posto immediato l'intervento del 118 e degli agenti della polizia stradale.



Le condizioni della donna, residente nella zona, sono apparse subito disperate: secondo quanto si apprende dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, la 46enne è andata in arresto cardiaco durante il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia e nonostante i continui tentativi di rianimarla è morta in sala rossa al pronto soccorso.



Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica: la donna era in sella alla sua moto.