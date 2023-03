Perugia, incidente frontale nella notte: grave un ventenne

Sabato 4 Marzo 2023, 09:21







PERUGIA Un giovane automobilista di vent'anni è rimasto ferito nell'incidente frontale tra l'auto che stava guidando e un furgone. L'incidente è avvenuto intorno alle 4,45 in via Benucci nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Il giovane automobilista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidato alle cure del medici del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Lievi ferite per il conducente del furgone. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'inicdente.