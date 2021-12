Perugia, ragazza precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri

PERUGIA Una ragazza di 19 anni è caduta dalla finestra di casa mercoledì mattina mentre stava pulendo i vetri. Questa una prima ricostruzione dell'incidente che è accaduto nel quartire di Ponte d'Oddi. Sul posto per soccorrere la ragazza un'ambulanza del 118. I primi soccorsi li avrebbero portati i familiari. La ragazza è arrivata al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice rosso, ma comunque le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.