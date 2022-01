Perugia, in fiamme capannone vicino a un ristorante

PERUGIA In fiamme lunedì sera, qualche minuto prima delle 22, un capannone in via Settevalli, nelle vicinanze del ristorante «La Luna nel pozzo». Per domare le fiamme arrivate sono sul posto due squadre dei vigili del fuoco e l’autobotte dalla centrale di Perugia. L’incendio, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco della centrale di Madonna Alta, si è esteso anche alla vegetazione limitrofa. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per arginare il rogo e limitare il più possibile i danni.