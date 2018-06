Perugia, incendio in un supermercato a Ellera: indagini in corso

PERUGIA - Paura nella notte tra lunedi e martedj e intervento di massima urgenza per i vigili del fuoco. Un Incendio, divampato in zona Ellera, ha interessato una compattatrice per il cartone. Il macchinario era posizionato nel parcheggio di una nota catena discount.



Sul posto due squadre dei vigili della sede centrale di Madonna alta con 3 mezzi, il 113 e la responsabile dell'attività. Sono in corso le indagini per accertare le cause che hanno scatenato l'incendio. Non ci sono persone coinvolte.



L'intervento, iniziato intorno alle 2.20 si è protratto fino alle 6 circa.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53



