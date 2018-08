PERUGIA- Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di venerdì in un capannone della zona industriale di Strozzacapponi. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Madonna Alta che sono riuscite a circoscrivere l'incendio facendo in modo che i danni fossero limitati soltanto a un mezzo che si trovava all'interno della struttura. Fino a tarda notte sono andati avanti gli accertamenti per verificare le cause dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:41



