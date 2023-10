Perugia, incendio per un cortocircuito all'Ipsia. Il segretario finisce al Pronto soccorso. Inagibili l'area uffici e diverse aule. In dubbio la riapertura per lunedì

Sabato 28 Ottobre 2023, 20:46







Lunghi minuti di paura ieri pomeriggio all’Ipsia Cavour Marconi di Piscille dove è scoppiato un incendio molto probabilmente a causa di corto circuito che ha danneggiato l’ufficio del segretario Giuliano Baiocchi, tutta l'area uffici e ha reso inagibili anche alcune aule che si trovano sopra i locali interessati da fuoco e fumo. All’Ipsia erano in corso lavori di montaggio delle Lim, cioè le lavagne interattive, e insieme agli operatori della ditta installatrice c’era anche il personale della scuola. In particolare il segretario. Baiocchi ha visto uscire dalla porta del suo ufficio del fumo. Il segretario è subito andato a vedere cosa stesse succedendo e quando ha aperto la porta è stato investito dal fumo e ha avuto anche una leggerissima bruciatura ai capelli.

Sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio che non si è propagato in altri ambienti della scuola. Sono andati distrutti alcuni documenti «ma niente di irreparabile», ha detto Baiocchi al telefono con Il Messaggero mentre veniva trasportato al Pronto soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto anche il dirigente scolastico Andrea Agostini. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour (con due squadre) e il 118 è interventuta anche una pattuglia della squadra volante della polizia per gli accertamenti del caso. Il dirigente Agostini, spiega: «Insieme a vigili del fuoco, tecnici della Provincia e polizia stiamo valutando l’entità dei danni». Non si esclude, al momento, la chiusura della scuola per domani.