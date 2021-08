Perugia, a fuoco cassonetti nel piazzale di un supermercato. Danni anche alla centralina della fibra. Quattro palazzi al buio

Lunedì 9 Agosto 2021, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 08:27

PERUGIA - Un incendio si è sviluppato nella notte nel parcheggio del supermercato A&O a Castel del Piano. Secondo quanto informa la centrale operativa dei vigili del fuoco, sono stati attaccati dalle fiamme diversi cassonetti che si trovano a ridosso della struttura. L'incendio ha interessato anche i contatori della luce e la centralina di collegamento della fibra telefonica. Quatro palazzi sono rimasti al buio e sono saltate le linee del telefono di decine di famiglie. Sul posto una squadra di pompieri partita dal comando provinciale di Madonna Alta. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio.