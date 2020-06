Perugia, nuovo incendio alla Biondi recuperi

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L'inquietante colonna di fumo nero fotografata da un lettore è quella che arriva dalla zona di Ponte San Giovanni, esattamente dalla Biondi recuperi. L'azienda aveva subito nel marzo 2019 un altro incendio simile, sempre di domenica e con lo stabilimento chiuso, e in quella circostanza le conseguenze del rogo furono particolarmente pesanti con una vera e propria "zona rossa" nell'area delimitata intorno all'azienda per l'aria inquinata a seguito dell'incendio.Sul posto immediato e in massa l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, con i militari che hanno subito isolato la zona e allontanato le tante persone che si sono radunate per vedere cosa stesse succedendo. Sicuramente le altissime temperature di giornata hanno contribuito a rendere l'incendio ancora più forte, c'è ovviamente da capire se il rogo possa avere o meno un'origine dolosa.