Perugia, altri incendi a Fontivegge: presa una donna, caccia a eventuali complici

PERUGIA - Altra notte di incendi a Fontivegge, ma potrebbe essere l'ultima: una donna è stata bloccata poco dopo gli ultimi roghi. E ora è caccia anche agli eventuali complici.L'allarme nuovi incendi è scattato nella notte tra martedì e mercoledì: secondo quanto si apprende dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, un'altra auto e un cassonetto sono stati incendiati nel giro di pochi istanti. Immediato l'intervento sul posto, nella zona tra via Campo di Marte e via Mario Angeloni, dei pompieri e dei carabinieri. E così mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, i militari sono partiti alla caccia del piromane.Anche grazie alle testimonianze rese da qualche residente, sono arrivati ben presto a far scattare le manette ai polsi di una donna. Secondo quanto si apprende, era già finita nel radar delle forze dell'ordine nel corso delle indagini per i precedenti episodi di auto e cassonetti in fiamme nella zona. Oltre dieci, gli episodi di incendi di auto e cassonetti nel giro di poche settimane e sempre in quella parte della stazione. Da capire ancora i motivi per cui la donna, e i suoi eventuali complici, abbia messo in atto questi incendi.