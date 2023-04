Sabato 29 Aprile 2023, 07:20

PERUGIA - Torna la paura incendi, e l’incubo di qualche mano criminale che ne sia all’origine. Proprio nelle ore in cui è atteso l’arrivo di una nuova intensa perturbazione. Eppure ieri in poche ore sono andati bruciati oltre trenta ettari di bosco.

L’allarme è scattato nella zona di Morleschio intorno a mezzogiorno. Le fiamme partite nell’area boscosa lungo la strada che collega Casa del Diavolo a Gubbio attraverso Santa Cristina si sono velocemente propagate anche a causa del forte vento che ha spirato per buona parte del pomeriggio. E addirittura hanno costretto i vigili del fuoco a un presidio notturno.

Il tutto nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi. Sul posto infatti nel giro di pochissimo tempo sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco pù il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per gestire i due Canadair che sono stati chiamati a svolgere le operazioni di spegnimento dall’alto, oltre alle squadre dell’agenzia forestale e ai carabinieri forestali.

Notevole l’attività da parte dei due canadair se si considera che, secondo quanto registrato dall’applicazione “Flightradar24” hanno compiuto almeno dodici voli tra il Trasimeno e la zona interessata dalle fiamme.

L’unico elemento positivo è rappresentato dal fatto che in quella zona non sono molte le abitazioni e nessuno è stato interessato dalle fiamme.

Come detto, la situazione è progressivamente migliorata nel corso del pomeriggio quando il vento ha iniziato a soffiare in maniera meno forte e contenere l’incendio è diventato così in parte più facile. Anche se la situazione fino a tarda serata non era completamente sotto controllo, al punto che i vigili del fuoco hanno organizzato un presidio notturno prorpio per evitare che le fiamme possano riprendere. La pioggia attesa tra oggi e domani e temperature ancora più fresche dovrebbero fare il resto per avere la meglio definitivamente sulle fiamme.

Secondo quanto si apprende, l’ipotesi principale è che possa essere stata la mano di qualcuno ad originare volontariamente l’incendio. Insomma non si tratterebbe di un qualcosa di accidentale ma di un evento doloso.