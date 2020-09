Perugia, in viaggio tra musica, arte, scienza e teatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo fine settimana di settembre è l’occasione giusta per scoprire i festival musicali e le mostre d’arte, senza dimentica gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Un viaggio nella musica, nell’arte e nella scienza da Perugia ad Assisi, passando per il Trasimeno.PERUGIA – Continuano gli appuntamenti al Barton Park Summer Fest questa sera con la musica di Eugenio Finardi mentre domani, dalle 19.30, c’è “100 chitarre per Lucio”: un omaggio a Battisti. Nel museo civico di palazzo della Penna è ancora possibile ammirare la mostra di “Contaminazioni aliene nell’Umbria contemporanea” l’edizione 2020 di Art Monsters, mostra collettiva di arte contemporanea curata da Matteo Pacini. Una ricca selezione di opere come stimolo all’interazioni tra diversità, mostrando il valore aggiunto che si ricava dal contagio e il confronto fra stili e vissuti. Alla Galleria nazionale dell’Umbria, fino al 10 gennaio, le opere dell’influente artista visivo e compositore Brian Eno dialogano con i capolavori di Piero della Francesca, Beato Angelico e Perugino nella mostra personale dal titolo “Reflected”.In piazza Piccinino torna Umbria Terra Viva, la mostra mercato di prodotti biologici e artigianato artistico ecocompatibile. Tra gli appuntamenti in streaming di Perugia 1416 oggi si segnalano alle 20 il video, con riprese curate da Armando Flores Rodas, di “Le mura di Perugia al tempo di Braccio, una passeggiata con Michele Bilancia con la partecipazione di Nino Marziano, tra il Cassero e lo Sperandio. La 75esima edizione della Sagra Musicale Umbra – ‘Ludwig. La libertà sopra ogni cosa’ prosegue oggi con un doppio appuntamento. Il pomeriggio è spoletino, all’insegna dell’estro del giovane e pluripremiato Trio Chagall per un concerto organizzato nell'ambito del Festival Musica con Vista del Comitato AMUR (una rassegna “diffusa” che ha portato, durante i mesi estivi, la musica da camera “fuori dalla camera”, all’aria aperta, in giro per l’Italia). Alle 18:30, nel cortile di Palazzo Collicola, il pianoforte di Lorenzo Nguyen, il violino di Edoardo Grieco e il violoncello di Francesco Massimino si misureranno con le atmosfere e i repertori di Schubert e di Mozart. Il programma è composto di due pagine, il ‘Trio in do maggiore K. 548’ di Mozart e il ‘Trio in si bemolle maggiore op. 99 (D. 898)’ di Schubert.A Perugia alle 21 al Chiostro di San Pietro, l’appuntamento è con la Parte III dell’integrale delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven, eseguita da Filippo Gamba. Dopo le prime due sessioni, affidate ieri a Olaf John Laneri, stasera il pubblico perugino potrà ascoltare la ‘Sonata n. 2 in la maggiore op. 2 n. 2 ‘ e la ‘Sonata n. 32 in do minore op. 111’. Per info e prenotazioni: 075 572 22 71 / www.perugiamusicaclassica.comASSISI - Ultimi appuntamenti per Assisi OnLive, itinerari tra musica, teatro, letteratura e arte. Domenica doppio appuntamento: alle ore 9.30 sul Monte Subasio prenderà il via una passeggiata letteraria con Gabriella Genisi, durante cui la scrittrice si confronterà con Anna Maria Romano sull'ultimo suo libro "I quattro cantoni" e sull'intrigante protagonista, il commissario Lolita Lobosco. La Rocca Maggiore alle 18 sarà teatro di una delle sette tappe estive di “Talismani per tempi incerti”, tour di Vasco Brondi che torna ad esibirsi dal vivo tra canzoni, poesie, riflessioni e sonate per pianoforte, violoncello e chitarre soliste. Ad accompagnare l’artista Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo Trabace (pianoforte).TRASIMENO - Raccontare l’arte e le crisi attraverso la comunicazione epistolare. Fino a domenica il Festival delle Corrispondenze, nello splendido scenario di Monte del Lago. Oggi alle 10.30, passeggiata lungo le vie e le piazze di Monte de Lago. Alle 11, “Corrispondenze con il diavolo: il patto di Gilles de Rais, l’uomo dalla barba blu” con Marina Monsano, professoressa ordinaria di Storia medievale presso il Dipartimento di civiltà antiche e moderne, Università di Messina. Il pomeriggio si apre con “Prima e dopo l’Unità d’Italia. Corrispondenze ad illustri letterati”. Alle 18.30: Lettere di Modigliani, presentazione del libro di Elena Pontiggia. www.festivaldellecorrispondenze.it Fino a domenica va in scena l’isola di Einstein: oltre 60 eventi in 9 aree distribuite tra il centro e il lungolago di Castiglione del Lago con dimostrazioni, giochi, attività e presentazioni di libri per curiosi di tutte le età. www.isoladieinstein.it