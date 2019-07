PERUGIA - Un uomo di 40 anni è in fin di vita per una presunta overdose. L'allarme è scattato nel pomeriggio di martedì in via Cortonese. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al Santa Maria della Misericordia. Sul fatto indagano i carabinieri. Le condizioni vengono definite gravi dai sanitari del Pronto soccorso dove l'uomo è arrivato in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA