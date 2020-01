Perugia, il vice sindaco Tuteri: «Alcoltest nei locali della movida per salvare i giovani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA -« La notte di San Silvestro ha fatto più danni l’alcol che i botti. E lo ha fatto soprattutto tra i giovanissimi. Per aggirare l’ostacolo dei divieti di vendere l’alcol agli under 18, c’è chi mette nelle bottiglie di acqua minerale o bibite, il contenuto delle bottiglie di super alcolici come, anche a Perugia, è stato confermato dal Messaggero. E c’è chi segnala, in città, una decina di attività commerciali che chiudono un occhio sull’alcol venduto ai ragazzini. Questo è del tutto in linea con quanto riportato dal 50% del campione di giovani adolescenti (13-17 anni) intervistati, che dichiara di bere almeno una dose di alcolico alla settimana.Logico, allora, bussare al portone di palazzo dei Priori e chiedere come intende muoversi la giunta.Il vice sindaco, Gianluca Tuteri, che tra le sue deleghe ha quelle alle politiche dell’infanzia e dell’adolescenza, la vede così. Con una permessa che aiuta a capire il quadro.«L’adolescente, si dice, è più in crisi di sempre perché- analizza Tuteri- alle fragilità fisiologiche cui è esposto dal particolare momento del suo sviluppo neurocognitivo, si aggiungono oggi le incertezze, le contraddizioni, la povertà materiale e culturale e anche il disinteresse e la mancanza di attenzione e investimento della società che lo circonda. Di fatto, a quest’età, le prime cause di morte sono diventate: il suicidio, gli incidenti, l’abuso di sostanze. Il disagio mentale, la depressione e altre psicopatologie, la dipendenza da internet, l’abbandono scolastico emergono in tutti i contesti (quello familiare e quello educativo come quello sanitario) come un’urgenza che non siamo preparati a fronteggiare. La risposta non può che venire, certo, dalla società, dai suoi modelli, dalla sua stabilità, ma certamente è ora-aggiunge Tuteri- che tutti gli operatori, che della qualità dello sviluppo, della salute, delle prospettive dell’adolescente hanno almeno in parte la responsabilità, inizino ad impegnarsi su progetti ed operatività concreti oltre che sull’analisi dei dati della realtà. Senza retorica, senza parole o atteggiamenti di maniera (non ne possiamo più), senza fughe e deleghe. L’abuso di alcol è una di queste»Così il Comune si muove. E l’idea di Tuteri è quella di dotare i locali della movida di kit gratuiti per alcoltest. «Una soluzione per far capire ai ragazzi che non devono guidare- dice il vice sindaco- in condizioni di non sicurezza. Un modo per dire controllate il vostro grado alcolemico, tutelatevi». L’idea è quella di chiedere il sostegno delle farmacie cittadine per l’acquisto dei suddetti kit che verrebbero consegnati gratuitamente ai locali. «È logico che alla base c’è un’indagine- dice ancora Tuteri- sui luoghi di ritrovo dei giovani della movida. È da lì che partirà la nostra campagna».Il ruolo della famiglia, spiega il vice sindaco, è fondamentale. Purtroppo anche nella nostra regione, come in tutto il resto d’Italia, l’alcol a tavola è considerato alla stregua di un alimento e, per i giovani, un passaggio obbligato nella crescita sociale. Sdoganando il bicchiere, la famiglia manda il messaggio che il pericolo non c’è più. «Con questo esempio educativo- analizza Tuteri- resta difficile eliminarne l’uso, ma certamente obbligatorio evitarne il rischio di abuso, soprattutto tra i minorenni».L’alcol nelle bottiglie delle bibite per aggirare i controlli non è l’unico fenomeno su cui riflettere. Ancora Tuteri: «Il binge drinking, cioè quella abitudine a bere alcuni bicchieri uno dopo l’altro, mostra la volontà di usare l’alcol per ubriacarsi, per cambiare il proprio stato di coscienza e modificare le proprie percezioni: il dramma-analizza Tuteri- è che buona parte delle ubriacature, i giovani se le procurano consapevolmente e non involontariamente. Nello stato di ubriacatura si liberano dalle angosce e dei freni inibitori, mostrandosi ai pari. E se l’intervento diventa sempre più difficile, il pacchetto dei kit per la guida in sicurezza (anche in Umbria ci sono stati in questi giorni incidenti legati all’alcol), diventa un passaggio di tutela doveroso.Ma il vice sindaco mette sul piatto anche un’altra idea: «Non passa fine settimana che nei Pronto soccorso gli operatori non debbano fare i conti con minorenni che esagerano nel bere. Credo che, per questi ragazzi, prima della dimissione, si debba prevedere un percorso psicologico obbligato di recupero, che porti loro e le rispettive famiglie a comprendere la pericolosità dell’errore commesso».