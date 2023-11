Giovedì 2 Novembre 2023, 08:41

«Ciao Nerone, sarai sempre nei nostri cuori». Il saluto è quello degli abitanti di un quartiere tra le mura del centro storico di Perugia ad un amico a quattro zampe, un gatto nero, che all’età di diciotto anni si è lasciato morire in un luogo per lui speciale. Ovvero nell’officina da gommista di Andrea, il suo padrone che tre anni fa, a soli 58 anni, perse la vita in piena emergenza pandemica. Una perdita che fu un durissimo colpo per Nerone. Così il quartiere, con i suoi abitanti e commercianti, senza pensarci troppo, ha adottato il gattone nero che, ben presto, è diventato uno degli animatori del Borgo Bello, come è chiamata questa parte della città. Foto, selfie, video: Nerone è stato protagonista di tanti ricordi, d’estate e d’inverno. Sara, Caterina, Laura, Giovanni: Nerone era il gatto di tutti.



C’era sempre qualcuno ad assicurargli un pasto e un posto dopo ripararsi da un acquazzone o dal sole cocente, chi sapeva fargli le coccole notturne o chi gli garantiva tutte quelle cure necessarie che un gatto anziano deve ricevere. Diciotto anni, analisi del sangue perfette fino a tre mesi fa. Soffriva di artrosi, come tanti animali anziani, ma il quartiere lo teneva d’occhio e ai primi zoppicamenti iniziava il via vai con il veterinario. E’ di venerdì l’ultimo avvistamento nel quartiere di Nerone, quando claudicante ha trovato rifugio nell’officina di Andrea. Poi domenica nell’officina la scoperta del corpicino senza vita proprio nel luogo dove trascorreva del tempo con il suo padrone. E, infine, il tam tam della notizia tra gli abitanti del quartiere. E chi sulla bacheca di quartiere scrive «Mi piace pensare che adesso Nerone e Andrea siano insieme». E chi lo ricorda ancora seduto lungo la via. «Mi sembra ancora di vederlo sulla piazzetta a guardare la mia finestra». Perché Nerone era ruffiano, sempre alla ricerca di attenzioni e appena poteva, tornava davanti all’officina del suo Andrea.