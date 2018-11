Perugia, il Comune di Magione inaugura “via Emirati Arabi Uniti” e “piazza Dubai”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comune di Magione (in provincia di Perugia) è il primo in Italia a inaugurare. Saranno presenti alla cerimonia (fissata per domani alle ore 11.30) il sindaco Giacomo Chiodini, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e l’Ambasciatore emiratino in Italia,Quest’ultimo, onorato dalla decisione assunta dal Comune di Magione, ha inserito l’evento nell’ambito dell’Uae National Day che, il prossimo 2 dicembre, celebrerà il 47esimo anniversario della nascita degli Emirati Arabi Uniti.Tutto parte dall’equitazione. Sono l’amore per i cavalli e la passione per la disciplina dell’endurance gli artefici di una annosa sinergia tra Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai) e il campione del mondo Gianluca Laliscia. Il manager perugino, organizzatore di eventi internazionali che hanno portato in Umbria tutto il mondo dell’endurance - partecipante lo stesso Sheikh Mohammed e il crown prince noto sui social come “Fazza” - ha inaugurato, un anno fa, a valle del caratteristico borgo di Agello, “l’Italia Endurance Stables & Academy”, moderno centro di allenamento per giovani talenti e allevamento del cavallo sportivo per l’endurance che, sotto la presidenza di Simona Zucchetta, gestisce un’attività intensa in Italia e all’estero, programmata e sviluppata come sempre in costante sinergia con il Dubai Equestrian Club e lo staff di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.Il fine è sempre lo stesso, da anni: «Promuovere attraverso i cavalli lo sviluppo su scala globale dell’endurance e dello sport come occasione d’incontro fra popoli e culture diverse», ha dichiarato Laliscia. Via Emirati Arabi Uniti e piazza Dubai sono state individuate dall’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Chiodini nell’area che ospita proprio le attività di Italia Endurance Stables & Academy.