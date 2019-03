Perugia, l'idea: pittura, contaminazione e immigrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA "International Migrant Artist”, è questo il titolo della prima edizione di un laboratorio e mostra collettiva di artisti provenienti da Marocco, Egitto, Francia Arabia Saudita, Oman, Belgio e altri Paesi. L’evento, che ha il patrocinio di Comune e Provincia di Perugia, è in programma dal 3 al 7 aprile al Centro espositivo della Rocca Paolina. L’idea è dell’associazione culturale Tangram Design di Perugia, insieme all’Association d’Art Contemporain. Il tema di questa prima edizione dell’evento è l’immigrazione. L’arte come strumento artistico per mettere a confronto culture diverse, convergendo su un tema sociale e culturale d’attualità. Mescolare, contaminare, scoprire e confrontarsi sono i punti cardine di questa manifestazione dal respiro internazionale, puntando i riflettori su un gruppo di artisti emergenti che si ritroverà a Perugia. Non la solita esposizione di quadri, quindi, ma un vero e proprio laboratorio di creatività che diventerà una mostra. Questo il senso dell’iniziativa: lo spazio fisico diventa luogo di stimolo creativo aperto a tutti; artisti locali, curatori e spettatoti potranno seguire da vicino anche il processo creativo. «In questo modo - spiegano gli organizzatori della manifestazione - posso essere attivate delle vere e proprie connessioni culturali tra artisti provenienti da Paesi diversi insieme agli artisti locali e al pubblico». Per la prima edizione gli artisti coinvolti sono chiamati ad esibirsi esclusivamente nel campo pittorico, ma l’obiettivo delle prossime edizioni è coinvolgere anche altre forme di espressione creativa. Gli ospiti arriveranno a Perugia nella giornata di mercoledì 3 aprile, dal giovedì al sabato è previsto il vero e proprio workshop, domenica la mostra conclusiva.