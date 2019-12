Perugia, i vicini chiamano per gli schiamazzi: la polizia trova la droga

PERUGI A- I vicini chiamano la polizia, gli agenti arrivano a in un appartamento scoprono la droga. Chi si trovava nell'appartamento è rimasto sopreso dall'arrivo della polizia. Un cittadino nigeriano di 26 anni, alla vista degli agenti si precipitava all’interno di una stanza, tentando di chiudere un cassetto contenente degli involucri.

I poliziotti riuscivano a raggiungere la stanza, e trovavano all’interno del cassetto di due involucri, rispettivamente contenenti oltre 10 grammi di eroina e oltre 10 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato per droga e denunciato perché, espulso, non aveva mai lasciato.