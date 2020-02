© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo quelli dei consiglieri comunali(con qualche assenza) ecco i redditi della giunta comunale(con qualche assenza) Pubblicati nel sito internet del Comune alla voce amministrazione trasparente, ma c’è qualche falla.La classifica dei redditi del Romizi bis vede in testa l’assessore al bilancio Cristina Bertinelli che dichiara (reddito complessivo) 147.006 euro per l’anno 2018. Nel patrimonio dell’assessore che gira in Mini Cooper del 2015, tre terreni agricoli in usufrutto(quota inferiore all’uno per cento), un bilocale, un appartamento, un’abitazione propria più un garage in usufrutto, e due appartamenti e un garage di cui ha la comproprietà all’11.1%.Al secondo posto si piazza Gabriele Giottoli, fresco di nomina alla viglia di Natale con 80.885 euro lordi annui. In portafoglio un appartamento in comproprietà al 16,6%, un appartamento e una moto Guzzi V7 III del 2018.Giottoli ha sostituito Michele Fioroni approdato in giunta regionale. Ma anche Fioroni è tenuto, per il periodo in cui è stato assessore, a presentare i dati reddituali e patrimoniali. A fronte di un reddito dichiarato di 122.711 euro, Fioroni possiede 30 appartamenti (uno al 50% e gli altri per intero) due uffici, 4 garage al 50%, quattro magazzini, un locale di deposito, tre terreni di aree urbane indicati come F1 cioè che non producono reddito, è consigliere in quattro società, ha tre terreni a seminativo e un orto. Nel parco auto una Land Rover Discovery, una Audi A3 ibrida e una Tesla elettrica.Al terzo posto l’assessore alla Sicurezza Luca Merli che dichiara 78.954 euro e la proprietà di una Bmw 218. Quarto posto per il sindaco Romizi con 65.594 euro. Romizi è proprietario della metà di un casale, ha il 100 per cento di un appartamento in comodato e gira con una Nissan Juke del 2012.Otello Numerini, assessore ai Lavori pubblici e Ambiente, tocca i 57.748 euro. Tra le proprietà un appartamento al 50%, un terreno al 25%, gira con una Fiat Tipo del 2017 e possiede le quote (50%) della subagenzia di assicurazioni Numerini.Edi Cicchi(Sociale) e Leonardo Varasano(Cultura) hanno lo stesso reddito: 39.357 euro. Varasano possiede una Yaris 1300 del 2016; la Cicchi una Yaris, una Fiat Qubo e ha comproprietà all’11% di una casa singola. Ha partecipazioni in tre società: B-Kalos, Oikos Immobiliare e Nuova Dimensione.Margherita Scoccia (Urbanistica) dichiara 24.790 euro, una Fiat 500 X e le quote in due società: Tris Srl e Azimut. Chiude la classifica Clara Pastorelli(Sport e Commercio) con 14.196 euro.Dal sito mancano i dati del vice sindaco Gianluca Tuteri. E tra i consiglieri ancora quelli di Alessio Fioroni (Lega) e Giuliano Giubilei: «In attesa di consegna del documento» si legge cliccando, ma ci sono i dati patrimoniali. Giubilei possiede un appartamento, una Audi Q5, una Lancia Y10 e una motocicletta Honda Sh del 2010.Tra i consiglieri si è aggiunto alla lista Giacomo Cagnoli(Forza Italia) che dichiara 3.180 euro. La più ricca dei politici di palazzo dei Priori è, come già scritto a fine dicembre, Fotinì Giustozzi (Fdi), imprenditrice, con 210mila euro di reddito.