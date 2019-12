Perugia, i redditi dei consiglieri comunali: Giustozzi la più ricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’aggiornamento è arrivato con il contagocce. Sul sito del Comune l’aggiornamento per i redditi (relativi al 2018) dei consiglieri comunali era fermo a 29 sui 32 più il sindaco. Non sono stati ancora inseriti i dati del sindaco Andrea Romizi, Giuliano Giubilei, Alessio Fioroni (Lega) e Giacomo Cagnoli (FI). In più c’è un baco nei dati reddituali di Camilla Rampichini (Progetto Perugia), Nicola Paciotti(Pd) e del leghista Luca Valigi: file danneggiato. Ma dai dati sulle proprietà si scopre, per esempio, che Paciotti possiede 500 azioni della Juventus.La dichiarazione dei redditi più ricca è quella della consigliera di Fratelli d’Italia, l’imprenditrice del settore auto Fotinì Giustozzi che ha un reddito complessivo di 210.088 euro. Più, come proprietà, un’abitazione a Perugia al 100%, altre due abitazioni economiche al 50% e la comproprietà al 50% e al 2% di due abitazioni ad Arzachena, in Sardegna.Il secondo gradino del podio lo occupa un altro di Fdi, l’avvocato Michele Nannarone che dichiara 74.351 euro. Nannarone gira con un’Audi Tt cabriolet, ha una Yamaha X-max 250 e in portafoglio azioni della Banca popolare di Cortona, oltre a tre abitazioni in città, la comproprietà di una abitazione e due terreni agricoli a Cortona e un’abitazione e un terreno agricolo a Scanno (L’Aquila) e un’abitazione a Perugia.Al terzo posto c’è Erika Borghesi(Pd) con 53.475 euro di reddito complessivo. In portafoglio la comproprietà al 50 % di una casa singola e due appartamenti, per un quarto di un negozio, gira con una Mazda-Cx5 oltre a possedere un pacchetto di azioni Enel e Bps.La dichirazione più povera resta, come quelle top, dentro Fdi ed è quella di Federico Lupatell con 13.182 euro, a cui aggiungere la proprietà di un terreno e il 30% del salumificio “Il Baroncino”.Così gli altri consiglieri tra redditi e qualche curiosità patrimoniale.Nilo Arcudi (Perugia Civica) 46.069 euro più casa e una Nissan Qashqai, Paolo Befani (Fdi) 17.262 e un’Alfa del ‘97, Sarah Bistocchi (Pd) 15.083 euro e gira con un’Audi A3 del 2003, Davide Bonifazi (Lega)13.717, Daniela Casaccia(Lega) 52.635 euro ed ha un’Audi Q2, Cristiana Casaioli(Progetto Perugia) 46.209, Michele Cesaro (Forza Italia) 25.396, ha un appartamento a Formia e la nuda proprietà di una casa in provincia di Napoli, Fabrizio Croce (Idee persone Perugia) 17.511 euro, un appartamento a Perugia e una comproprietà al 50% per uno a Napoli, Lucia Maddoli(Idee persone Perugia) 23.948 con in portafoglio un terreno, un appartamento e la nuda proprietà di una casa, Lorenzo Mattioni(Lega)18.521,85, Riccardo Mencaglia(Fdi) 38.230 euro e ha in garage una Moto Guzzi, Maria Cristina Morbello (M5S) 16.031 euro e due appartamenti a Perugia, Emanuela Mori (Italia Viva) 34.230, una Volvo C70 e il 25% di un villino a Castiglione del Lago, Massimo Pici (Perugia Civica) 35.076, il 50% di un appartamento e una frazione di locale commerciale, Gino Puletti(Progetto Perugia) 40.077, Elena Ranfa (Pd) 18.941; Francesca Renda (Blu) 17.238, (Roberta Ricci (Lega) 23.953 euro; Francesca Tizi (M5S) 35.198 euro e un appartamento, Francesco Vignaroli (Progetto Perugia) 28.110 euro e la comproprietà di un appartamento al 50% a Perugia più al 33% di una casa e un terreno a San Venanzo, Nicola Volpi (Progetto Perugia) 29.572 e Francesco Zuccherini (Pd) ha un reddito di 21.114 euro e gira con una Volkswagen Golf.