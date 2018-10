Perugia, «Ho perso la patente...», ma non l'aveva mai conseguita. Denunciato dalla Squadra Volante della Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – “Ho perso la patente…”, ma non l’aveva mai conseguita. Durante i servizi di prevenzione a Perugia, zona Fontivegge i poliziotti della Volante hanno proceduto al controllo di un’autovettura con targa tedesca con tre uomini a bordo, due romeni ed un albanese, tutti pregiudicati, due dei quali privi di documenti di identità. Accompagnati in Questura per i relativi accertamenti, gli agenti hanno verificato che l’autista del veicolo, un romeno 22enne domiciliato a Perugia, risultava aver presentato, all’inizio di settembre, una denuncia di smarrimento della propria patente di guida romena e della carta di identità. I poliziotti, insospettiti dal fatto che il giovane non avesse con sé alcun tipo di documentazione, hanno approfondito gli accertamenti sulle varie banche dati in uso alle forze di Polizia, dalle quali è emerso che risultava essere stato indagato dall’Autorità Giudiziaria della Romania per guida senza patente. Il 22enne veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per falso ideologico, avendo sporto denuncia per lo smarrimento della patente mai conseguita nella nazione di origine e sanzionato per violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada (guida senza patente). L’autovettura con targa tedesca è stata sottoposta a fermo amministrativo