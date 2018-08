Perugia, guida completamente ubriaca: in auto il figlio di 6 anni

PERUGIA - In auto completamente ubriaca, con un tasso di alcol nel sangue oltre quattro volte superiore al limite consentito. Ma il problema più grande è che non è sola in macchina perché sul sedile posteriore c'è il figlio di appena sei anni. Segnalazione da al 113 da Castel del Piano: un'auto cammina con andatura incerta e sbanda vistosamente e soltanto i riflessi dei conducenti delle altre auto impediscono di scontrarsi.



Una volante rintraccia e blocca l'auto. Alla guida una donna che mostra i tipici effetti dovuti all’assunzione smodata di alcol. Viene sottoposta alla prova dell’etilometro e risulta positiva con un valore di oltre i 2,50 g/l. Inoltre la 48 enne, nonostante la presenza in auto del figlio piccolo, si mostra particolarmente aggressiva nei confronti dei poliziotti.



La donna viene denunciata per guida in stato di ebbrezza e per minacce a pubblico ufficiale, oltre che inibita alla guida di veicoli a seguito del ritiro della patente. Il bambino è stato affidato al padre. E’ stata inoltre inviata la relativa segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40



