Perugia, guida auto rubata, la polizia trova anche eroina e lui finisce in carcere

PERUGIA - Guida un'auto rubata e nella perquisizione viene trovata anche eroina: un 22enne tunisino finisce in carcere. In azione la Squadra Volante della Questura intervenuta in zona San Sisto, a Perugia, a seguito di una segnalazione al 113 che parlava di una vettura con due persone a bordo che, muovendosi a forte velocità, ha terminato la corsa nei pressi di una fontana di un'area. Gli agenti sono riusciti velocemente a rintracciare il veicolo sospetto ehanno trovato al suo interno un giovane, al posto di guida, che è risultato non avere i documenti di identità. Dai controlli svolti dai poliziotti è emerso che quella vettura era stata rubata ad Ancona 48 ore prima dlela sua individuazione. L'uomo trovato al volante, nonostante abbia fornito false generalità, è stato identificato per un 22enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, e non ha fornito giustificazioni sull'utilizzo dell'auto risultata rubata. La successiva permquisizione del veicolo ha portato a scoprire due involucri di cellophane, termosaldati, contenenti eroina. Lo straniero è stato sottoposto a fermo per ricettazione dell'auto e condotto in carcere a Capanne. a suo carico è scattata anche la sanzione per la detenzione di drog, poi sequestrata, e la denuncia a piede libero per false attestazioni sulla propria identità e per l'inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA