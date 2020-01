© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Domani, sabato 18, a Perugia è in programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di jazz, con un duo d’eccezione che sarà sul palco del Giò (inizio alle 20.30). All’interno della rassegna “Food & jazz dal vino”, che riserva appuntamenti mensili in grado di unire proposte enogastronomiche particolari con varie espressioni artistiche, saranno ospiti il pianistae l’asso del sax. Al centro il loro progetto Dialogues: «Un giorno, camminando per le strade delle Musica, incontrai un uomo solo come me che non parlava ma aveva la Storia nei suoi occhi, la vita, la gioia, il dolore, il riscatto, l'allegria... la passione. Iniziammo così a dialogare come meglio potevamo fare... suonando» spiega Arrighini. I suoi dialoghi con l’argentino Javier Edgardo Girotto porta alla fusione di due mondi solo apparentemente lontani. Un mix esaltante che unisce la musica argentina, colma di melodia, passionalità, incanto e nostalgia, a sonorità che pescano invece nella tradizione toscana, dove il Maestro Giacomo Puccini componeva tra le opere e le arie più intense e struggenti del melodramma italiano. Due grandi artisti che navigano da anni i mari del jazz, capaci con Dialogues di trascinare gli ascoltatori in storie e percorsi personali, racconti di una vita che scorre tra arte e umanitas, tra sogno e realtà. In scaletta ci saranno brani originali di entrambi e alcuni standard, in cui ognuno sembra invitare l'altro a seguirlo in un suono nuovo che prende corpo in maniera sempre diversa, anche grazie alla potente dose d'improvvisazione di cui sono capaci.Prima dell’esibizione di Girotto e Arrighini, per gli "Assaggi d’Arte" esporrà, le cui opere verranno commentate dal critico d’arte. L’artista perugina da trent'anni si dedica alla pittura ad olio, in particolare alla realizzazione di ritratti. Non meno emozionante sarà la cena proposta dal Food Beverage Manager del Giò: «Visto che l’ultima escursione marittima, frutto di una breve vacanza invernale in Puglia, è stata molto apprezzata, riproporremo un menu di pesce e riscopriremo, insieme, nuove ricette "POPolari" unite a proposte innovative, nel rispetto della stagionalità delle materie prime., il nostro Chef, è pronto a presentarvele nel migliore dei modi».