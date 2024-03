Sabato 2 Marzo 2024, 08:26

PERUGIA - Il Comune pagherà 170mila euro per ospitare l’arrivo della settima tappa del Giro d’Italia. La corsa, una cronometro con partenza da Foligno e arrivo nel cuore di Perugia, in corso Vannucci, sarà venerdì 10 maggio. I fondi per ospitare l’evento sono inseriti nel bilancio di previsione 2024: ci sono 140mila euro per spese di organizzazione, 30mila per manutenzione ordinaria (sfalci e tagli su bordi delle strade comunali). Il dettaglio emerge da una delibera di giunta, la numero 63, dei giorni scorsi. L’esecutivo di palazzo dei Priori, al pari di quanto farà il Comune di Foligno, lavora per reperire finanziamenti.

Intanto, come previsto dall’iter organizzativo del Giro, il Comune ha definito gli incarichi per tutti gli aspetti relativi all’organizzazione e gestione della tappa. Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, viabilità, logistica. E ancora promozione, marketing, comunicazione, gestione economico-finanziaria. Presidente e coordinatore del comitato tappa sarà l’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, mentre l’assessore Luca Merli (Viabilità e sicurezza) il delegato partenza. Sul fronte della sicurezza, ordine pubblico e viabilità, il gruppo di lavoro sarà composto dalla comandante della polizia locale Nicoletta Caponi e dai dirigente comunali Roberto Chiesa (Prociv), Margherita Ambrosi (Mobilità) e Antonio Tata (Infrastrutture). Tra i compiti, anche la collocazione dei divieti di sosta e di transito, con la verifica delle aree e dei percorsi gara in occasione del passaggio dei ciclisti. Per la Logistica in campo anche altri dirigenti del Comune: Fabio Zepparelli (Opere pubbliche), Gabriele De Micheli (Governo del territorio), Vincenzo Tintori (Ambiente), Pierluigi Zampolini (Patromonio). Vari gli incarichi, dalle sistemazioni stradali al piano cassonetti dell’immondizia. Marketing, comunicazione, Attività culturali e gestione finanziaria sono alcuni degli aspetti affidati ad altri dirigenti dell’ente, secondo il piano definito dalla giunta nella scorsa seduta.

Ma dove passerà il Giro? Dopo la partenza da Foligno, la carovana attraverserà il territorio di Spello, poi Rivotorto, Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. Da lì direzione Ospedalicchio e l’ingresso nel territorio del Comune di Perugia da Collestrada. Poi Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e la salita di Casaglia, fino a Monteluce. L’arrivo in centro sarà preceduto dal passaggio a Porta Pesa, viale San Domenico, via Bonfigli e Corso Cavour. L’ultimo strappo sarà in viale Indipendenza, poi il traguardo in corso Vannucci.