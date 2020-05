Perugia, il giovedì sera luoghi della movida tornano affollati

PERUGIA - Il distanziamento sociale diventa un ricordo, le mascherine al massimo un oggetto da tenere in tasca oppure annodato all'avambraccio come fosse un vezzo della moda. La movida del giovedì sera in centro a Perugia torna come qualche mese fa. I luoghi di ritrovo sono tornati ad affollarsi ormai da qualche giorno. Niente ressa all'interno dei locali, ma all'esterno: vie, strade, piazze, sopra un'immagine di piazza Cavallotti. Una scena simile anche sulle scalette del Duomo. Nei giorni scorsi si sono ripetuti gli appelli dei sindaci ad evitare assembramenti, tra gli ultimi il primo cittadino di Castiglione del Lago Matteo Burico che è rivolto ai suoi più giovani concittadini: «Mostrate senso di responsabilità», ha detto. Ma non tutti hanno deciso di ascoltare. © RIPRODUZIONE RISERVATA