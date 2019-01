Perugia, giovane muore in strada: incubo droga

PERUGIA - Si accasciato in strada, in piazza Grimana, in mezzo alla gente. Un malore improvviso e la morte in pochissimo tempo. Si tratta di un giovane marocchino, poco più che ventenne, e il sospetto che la droga possa essere tra le cause della morte è concreto.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volante, giunti sul posto dopo essere stati allertati dal 118 che a sua volta aveva ricevuto una richiesta d'aiuto, tutto si sarebbe consumato in pochi minuti intorno alle 9.30 di mercoledì mattina: il giovane, vittima di un malore, si è accasciato a terra fra i passanti che hanno immediatamente attivato i soccorsi. L'ambulanza è arrivata in pochissimo tempo con il personale medico sanitario che ha subito preso in cura il giovane, ma tutti i tentativi per rianimarlo si sono rivelati inutili.



Sono in corso tutti gli accertamenti da parte della polizia.