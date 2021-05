Perugia, giovane preso a coltellate da un nordafricano in un bar: caccia all'uomo

PERUGIA - Una, due, tre coltellate. Al cuore, all'addome e alle ascelle: una furia cieca e un giovane di 40 anni che ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia. E' successo nel pomeriggio di venerdì, in un bar nella zona di via XX Settembre.

Una delle coltellate che ha raggiunto il quarantenne, amministratore di condominio nella zona, avrebbe lesionato il muscolo cardiaco. L'uomo, una volta in ospedale, è stato sottoposto a intervento d'urgenza nella struttura di Cardiochirurgia.

Assieme al 118, immediato l'intervento sul posto anche dei carabinieri. La caccia all'uomo è subito iniziata: secondo quanto ricostruito dai militari, anche sulla base delle testimonianze e della visione delle telecamere di sicurezza, il nordafricano dopo essere entrato probabilmente assieme ad un'altra persona all'interno del locale nel giro di pochi secondi ha estratto il coltello e colpito la vittima prima di scappare.

Ultimo aggiornamento: 20:31

