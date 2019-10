Perugia, giallo in via Cortonese: ciclista straniero colpito alla testa da una sasso

PERUGIA - Giallo in via Cortonese a Perugia. Uno straniero di 31 anni , colpito da un sasso in via Cortonese alle ore 13 di venerdì è ricoverato in codice Rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Grave trauma cranico, è in sala rossa. Sembra che stesse viaggiando in bicicletta, quando gli è stato tirato un sasso. È successo intorno alle 13 in via Cortonese © RIPRODUZIONE RISERVATA