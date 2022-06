Domenica 19 Giugno 2022, 09:40

Un furto al museo. Non uno dei grandi poli della cultura dell’acropoli, ma una piccola struttura più distante dal cuore pulsante della città. Quella che per anni è stata punto di riferimento per la divulgazione dei temi ambientali: il museo delle acque ai Conservoni. Immerso nel verde, di recente oggetto di una riqualificazione con successivo inserimento nel progetto Futuro nel Verde per garantire una migliore gestione dell’area, è finito nel mirino dei balordi che rubano il rame. I ladri hanno infatti asportato principalmente alcune calate, le tubazioni che permettono di smaltire l’acqua piovana dal tetto. Ne sono sparite cinque in tutto. Ne sono rimaste solo un paio, non toccate forse perché i balordi sono stati disturbati (i museo è vicino a delle case) oppure per la difficoltà di prelevare tutto. A raccontare in sintesi l’accaduto è un atto del Comune, la determinazione dirigenziale 1500 dell’unità operativa Ambiente ed energia che ha la competenza di quell’area immersa nella natura. Area che, tra l’altro, ha una grande valenza dal punto di vista storico e non solo vista la presenza delle cisterne dove si raccoglie ancora oggi l’acqua. Il personale del Comune si è accorto del danno in occasione di sopralluogo avvenuto lo scorso 10 giugno. Sopralluogo che aveva lo scopo di dare corso all’affidamento in gestione della struttura. Come detto, dopo una serie di lavori eseguiti nell’ambito del programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, area verde e struttura sono stati inseriti nel nuovo bando del Comune “Futuro nel Verde”, con cui vengono assegnate in gestione le aree verdi della città, incluse quelle con strutture. Il bando scadeva il 3 giugno e il sopralluogo potrebbe significare che qualche associazione si è fatta avanti per prendere in mano quel pezzo di quartiere, tanto importante ma per lunghi anni lasciato nel più completo abbandono. Proprio quando la situazione aveva cominciato a prendere il verso giusto, è però arrivata la beffa del furto di rame. Il Comune ha subito disposto un intervento per rimediare. Rimettere a posto calate parti danneggiate costerà circa quasi 2.800 euro. Oltre alle calate, è stata messa mano anche ad alcune porzioni di canale. Il personale dell’ente però ha riscontrato anche il danneggiamento di porzioni del manto di copertura e della canna fumaria della caldaia a gas, che appare semi divelta. I lavori vengono eseguiti nel giro di poco tempo per ragioni di sicurezza. L’atto del Comune spiega infatti che risulta necessario provvedere alla reinstallazione dei discendenti e al reintegro delle parti di canali, sistemazione del manto di copertura e ripristino della canna fumaria per garantire l’efficienza dei sistema di smaltimento delle acque meteoriche, salvaguardare le murature e garantire di conseguenza l’incolumità di chi frequenta l’area.