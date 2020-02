© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questa volta non si sono accontentati degli spiccioli della macchinetta del caffè. I balordi che hanno preso di mira la sede di Piscille del “Cavour Marconi Pascal” si sono spinti oltre, portando via anche un monitor utilizzato per studenti in difficoltà. L’ennesimo colpo ai danni della scuola è stato compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì, con un modus operandi che i carabinieri di Perugia, fatti subito intervenire dalla preside Maria Rita Marconi, hanno potuto appurare anche in tale occasione. I ladri sono entrati dal retro, una delle parti più nascoste e meno illuminate della scuola, e da lì si sono introdotti nelle aule in cerca di oggetti di valore. L’allarme è stato dato giovedì mattina intorno alle 7,30 dai collaboratori scolastici.Dopo aver saccheggiato, anche questa volta, i distributori automatici di bevande e merendine (le macchinette sono state trovate scassinate), portando via le poche monetine contenute all’interno, i ladri si sono diretti nel laboratorio di meccanica da dove hanno portato via un compressore. Non paghi del bottino, il gruppo si è spostato in un’aula utilizzata per varie attività didattiche dove era stato collocato, in attesa di essere installato, un monitor da 32 pollici utilizzato per studenti ipovedenti.Non è la prima volta, dall’inizio dell’anno scolastico che il plesso di Piscille dell’Iis Perugia è stato preso di mira. «Per questo – spiega la dirigente Marconi – ho subito chiamato la Provincia di Perugia e ho chiesto che siano potenziate le misure di videosorveglianza e il sistema di allarme. Mi hanno risposto che già venerdì o sabato verranno per un sopralluogo».