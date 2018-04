Perugia, furti a raffica in zona Ponti: presi i ladri in Panda verde

PERUGIA - Li hanno presi mentre se ne stavano tranquillamente al bar, in zona Pinte Felcino, nella giornata di sabato scorso: sono i ladri della Panda verde, quelli che soprattutto nel mese di marzo avrebbero compiuto furti a raffica nelle zone tra Ponte San Giovanni e Pontevalleceppi. Almeno cinque, i furti contestati dalla procura di Perugia a due albanesi (uno con un ordine di espulsione non ottemperato) dopo le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Perugia e di Assisi, che hanno coordinato l'attivittá delle stazioni di Ponte San Giovanni e Valfabbrica. Ma secondo quanto si apprende sarebbero probabilmente di più i raid messi a segno dai due.



Decisive, secondo quanto raccontato dai carabinieri, per l'attività di indagine anche le segnalazioni dei cittadini. Non solo delle vittime ma anche di molti testimoni che più volte avevano segnalato l'auto nella zona. Importanti anche i riscontri forniti da alcune telecamere di locali che i due frequentavano. I due riuscivano a entrare nelle case attraverso fori a porte e finestre per poi portare via quanto trovavano, da oggetti in oro a televisori fino a vestiti. Parte della refurtiva è stata trovata in un casolare di Montelaguardia.



I due hanno precedenti per furto e spaccio. I carabinieri sono risaliti a loro partendo dalla Panda verde, risultata rubata: una volta intercettata, sono riusciti a individuare le persone all'interno e da quel momento le indagini hanno subito una inevitabile accelerata con gli investigatori che sono risaliti ai due banditi. Sabato scorso la cattura, che si è rivelata non facile: i due hanno opposto una violenta resistenza all'arresto, con due carabinieri della stazione di Valfabbrica rimasti feriti.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA