Perugia, funamboli anche i pompieri: incendio al cavo usato da Loreni

PERUGIA - Dopo lo spettacolo di Andrea Loreni, ecco quello dei vigili del fuoco. Ma se il primo è stato annunciato e ha portato migliaia di persone sabato pomeriggio tra piazza IV Novembre e corso Vannucci ad ammirare l'emozionante camminata nel vuoto (lungo un cavo metallico a trenta metri d'altezza) del funambolo torinese, quello dei pompieri perugini è stato un inatteso quanto curioso e apprezzato fuori programma.La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di corso Cavour e una con l'autoscala arrivata dalla centrale di Madonna Alta sono infatti intervenute in centro dopo le 22 di sabato per bloccare sul nascere l'incendio che stava interessando proprio il cavo del funambolo. Loreni, nel pomeriggio, aveva infatti percorso i 70 metri in salita dal camion Gesenu situato in corso Vannucci fino alla cattedrale di San Lorenzo camminando su un cavo illuminato a led: una striscia viola che ha avuto anche il risultato di contribuire per tutto il resto della giornata alle luminarie e addobbi natalizi inuaugurati proprio sabato.Ma in tarda serata si è reso necessario l'intervento dei pompieri: la striscia di led è infatti andata in corto circuito ed ha iniziato a scintillare. I vigili del fuoco sono così intervenuti a entrambe le estremità del cavo per togliere la corrente e bloccare il principio di incendio. Il cavo non ha subito danni.